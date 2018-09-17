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Муртазалиев поднялся на 94 строчки, Олейник приблизился к топ-10. Рейтинги россиян после UFC в Москве.
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Муртазалиев поднялся на 94 строчки, Олейник приблизился к топ-10. Рейтинги россиян после UFC в Москве. 

Советский спорт 7 часов назад
В минувшую субботу в Москве состоялся турнир UFC Fight Night 136, на котором выступили 11 россиян. Многие бойцы из России улучшили свои позиции в рейтинге по версии Fightmatrix.
Алексей Олейник поднялся с 19 на 11 позицию в тяжелом весе.
Никита Крылов опустился с 12 на 15 позицию полутяжелого веса.
Шамиль Абдурахимов поднялся с 40 на 23 позицию тяжелого веса.
Алексей Кунченко поднялся с 57 на 35 позицию полусреднего веса.
Халид Муртазалиев поднялся с 123 на 29 позицию среднего веса.
Петр Ян поднялся с 21 на 17 позицию легчайшего веса.
Майрбек Тайсумов поднялся с 35 на 25 позицию легкого веса.
Магомед Анкалаев поднялся с 64 на 38 позицию полутяжелого веса.
Рейтинги Рустама Хабилова (17 место, легкий вес) и Рамазана Эмеева (18-е место, полусредний вес) остались прежними.
Адам Яндиев остался вне рейтинга.
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