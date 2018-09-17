Титов: если Поветкин победит Джошуа, то станет настоящим героем

«Впереди один из самых ожидаемых поединков в мире профессионального бокса — бой Джошуа — Поветкин. Вся страна будет смотреть бой Саши и болеть за него. Если Поветкин сможет выиграть в этом бою, то станет настоящим спортивным героем. На родине его будут ждать, как героя, вернувшегося с победой с войны», — сказал Титов. Бой Джошуа — Поветкин состоится 22 сентября в Лондоне (на Уэмбли). На кону будут чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.