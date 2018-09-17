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Титов: если Поветкин победит Джошуа, то станет настоящим героем
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Титов: если Поветкин победит Джошуа, то станет настоящим героем 

Чемпионат.com 4 часа назад
Российский промоутер Алексей Титов поделился ожиданиями от предстоящего поединка официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBA Super в супертяжёлом весе Александра Поветкина и чемпиона по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.
«Впереди один из самых ожидаемых поединков в мире профессионального бокса — бой Джошуа — Поветкин. Вся страна будет смотреть бой Саши и болеть за него. Если Поветкин сможет выиграть в этом бою, то станет настоящим спортивным героем. На родине его будут ждать, как героя, вернувшегося с победой с войны», — сказал Титов. Бой Джошуа — Поветкин состоится 22 сентября в Лондоне (на Уэмбли). На кону будут чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
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