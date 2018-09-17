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Боец из США потерял чемпионский пояс накануне турнира в Москве
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Боец из США потерял чемпионский пояс накануне турнира в Москве 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в наилегчайшем весе американец Генри Сехудо после прилета в Москву на турнир UFC Fight Night 136 потерял титульный пояс. Американец признался, что положил пояс в багаж, который был утерян авиакомпанией.
"К сожалению, мой чемпионский пояс был в моем багаже, — приводит слова Сехудо "Газета.Ru" со ссылкой на MMA Junkie. — Теперь я добавил в список потерь, где уже есть золотая олимпийская медаль, и его. Я не знаю, что происходит с завоеванным мною золотом. Просто не могу его сохранить".
Чемпионский пояс был завоеван Сехудо в бою против Деметриуса Джонсона. Американец выиграл бой раздельным решением судей.
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