Открытое занятие по уральскому рукопашному бою организуют в районе

Тренеры и инструкторы по единоборствам 27 сентября проведут для всех желающих открытое бесплатное занятие по уральскому рукопашному бою.

Как рассказал организатор мероприятия Сергей Давлетшин, урок будет комбинированным.

Участники занятия увидят основные приемы уральского рукопашного боя и единоборства по системе спортсмена Михаила Рябко.

— На занятии продемонстрируют движения с применением шашки, ножа, казацкой плетки и других орудий, — добавил Сергей Давлетшин.

Занятие начнется в 19:00 по адресу: Николоямский переулок, дом 4/6, строение 3.