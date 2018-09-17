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Открытое занятие по уральскому рукопашному бою организуют в районе
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Открытое занятие по уральскому рукопашному бою организуют в районе 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Тренеры и инструкторы по единоборствам 27 сентября проведут для всех желающих открытое бесплатное занятие по уральскому рукопашному бою.
Как рассказал организатор мероприятия Сергей Давлетшин, урок будет комбинированным.
Участники занятия увидят основные приемы уральского рукопашного боя и единоборства по системе спортсмена Михаила Рябко.
— На занятии продемонстрируют движения с применением шашки, ножа, казацкой плетки и других орудий, — добавил Сергей Давлетшин.
Занятие начнется в 19:00 по адресу: Николоямский переулок, дом 4/6, строение 3.
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