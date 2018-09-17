Поддержи Александра Усика в Манчестере!

Официальный фан-клуб братьев Кличко совместно с интернет-журналом vRINGe.com и партнёрами организовывает фан-тур на бой Александра Усика Тони Беллью , который состоится 10 ноября на Manchester Arena в Манчестере (Англия). На кону поединка будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг). В рамках фан-тура можно будет не только поддержать Александра, но и познакомиться с достопримечательностями Манчестера и Лондона! Также возможна только визовая поддержка и помощь в приобретение билетов на бой.

Программа тура (07.11.2018 — 11.07.2018)

7 ноября

Перелёт Киев-Лондон, поселение в отель Sunborn London Yacht Hotel (4 звезды), свободное время.

8 ноября

Экскурсия по Лондону (автобусная), посещения основных достопримечательностей

9 ноября

Переезд из Лондона в Манчестер (автобусом или поездом, зависит от количества группы), поселение в гостинице Park Inn by Radisson Manchester City Centre. Свободное время. Вечером — посиделки в британском пабе.

10 ноября

Экскурсия по Манчестеру, вечером посещение боя Александр Усик — Тони Беллью.

11 ноября

Утренний вылет из Манчестера в Киев (удобная стыковка).

Стоимость тура: от 950 евро с человека (цена актуальная до 20.09.2018 г.)

В стоимость входит:

— перелёт (Киев — Лондон, Манчестер — Киев)

— проживание в гостиницах 4 звезды в Лондоне и Манчестере

— консульский сбор в визовом центре Великобритании в Киева

— медицинская страховка

— сопровождающий

Дополнительно оплачивается:

— Premium Lounge Service в консульстве 55 евро (по желанию)

— трансферы, включая переезд из Лондона в Манчестер

— экскурсии по городам

— билет на бой (помогаем с приобретением)

Возможно удешевление тура за счет проживания в отелях категории 2-3 звезды.

Также возможно оформление тура с прилётом только в Манчестер 9-11 ноября, проживание в том же отеле в Манчестере, стоимость тура от 690 евро.

Запросы на тур, билеты на бой и визовую поддержку: maksym.rozenko@klitschko-brothers.com,

+38 050 342 92 23, Максим Розенко

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