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Александр Усик: Я целенаправленно ехал в Москву за победой
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Александр Усик: Я целенаправленно ехал в Москву за победой 

Советский спорт + ещё 1 17 сентября 2018
22 июля в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве Усик победил Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.
«Я целенаправленно ехал в Москву для победы. Я хотел там отбоксировать. Мне без разницы было мнение окружающих, кто что скажет. «Туда не надо ехать, тебя отравят, убьют…». Как только я узнал, что идут переговоры о том, что бой состоится в Москве — это было очевидно, что русские захотят провести этот поединок у себя, потому что один из участников финала представляет Россию. Почему мы не можем купить бой такого масштаба и провести его на «Олимпийском» в Киеве. Надо потратиться. А взамен ты не заработаешь. Там посчитали, что нужно провести этот бой. И провели. Мне нужен был этот бой и нужен был Мурат. Конкретный бой между мной и Гассиевым», — сказал Усик в эфире программы «Вацко Light».
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