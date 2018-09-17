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Спортивный сервис DAZN получил права на Combate Americas
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Спортивный сервис DAZN получил права на Combate Americas 

Ruvod.com 23 часа назад
Фото: Ruvod.com
Недавно запущенный премиальный спортивный стриминговый ОТТ-сервис DAZN получил англоязычные права на Combate Americas, франшизу в смешанных единоборствах, ориентированную на латиноамериканскую аудиторию.
Стриминговый сервис стоимостью подписки в $9.99 в месяц запущен 10 сентября и покажет минимум 13 поединков MMA в год.
«Существенная часть базы поклонников бойцовских видов спорта в США культурно идентифицируют себя как латиноамериканцы, так что Combate Americas естественным образом обращается к ним», — говорит Джозеф Маковски, старший вице-президент DAZN по Северной Америке в интервью Multichannel News, — «Для не латиноамериканской аудитории — это высококачественный, захватывающий контент с высокой долей боев, заканчивающихся нокаутами».
Combate Americas добавляется к линейке спортивных мероприятий DAZN, которая включает в себя выдающиеся матчи по боксу, такие как бой в тяжелом весе 22 сентября Энтони Джошуа — Александр Поветкин и World Boxing Super Series, а также мероприятия Bellator MMA.
«Это еще одно дополнение к нашему портфолио прав на единоборства», — добавляет Маковски.
ИСТОЧНИК: Multichannel
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