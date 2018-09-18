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Энтони Джошуа — Александр Поветкин, 22 сентября 2018 года
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Энтони Джошуа — Александр Поветкин, 22 сентября 2018 года 

Чемпионат.com + ещё 1 16 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тяжеловес России и звезда Британии подерутся на «Уэмбли» 22 сентября!
Один из главных поединков года в боксе состоится уже в ближайший уик-энд! Два олимпийских чемпиона и два лучших тяжеловеса своих стран — Энтони Джошуа и Александр Поветкин, — встретятся в ринге 22 сентября. Ринг же будет установлен внутри легендарного стадиона «Уэмбли», вмещающего 90 тысяч болельщиков на своих трибунах.
На кону в главном событии масштабного вечера бокса 22 сентября будут стоять три из четырёх основных поясов современного бокса (WBA, WBO, IBF), и владеет ими самый кассовый действующий боксёр мира Энтони Джошуа.
Александр Поветкин во второй раз в карьере получил возможность собрать столь внушительную коллекцию титулов в профи-боксе. Пять лет назад Витязь претендовал на те же самые пояса, когда вышел в ринг СК «Олимпийского» с великим Владимиром Кличко. Однако Украинец тогда уверенно защитил пояса, и Поветкину пришлось долго ждать нового шанса.
18 сентября
Александр Поветкин отправился в Англию на бой года! Витязь поделился с подписчиками совместного фото с командой, судя по всему, прямо перед вылетом.
Энтони Джошуа выкладывает кадры с тренировок. На самом деле, основная часть физической подготовки к поединку уже позади. Сейчас боксёры заканчивают техническую подводку и настраиваются на схватку психологически.
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