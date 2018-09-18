Энтони Джошуа — Александр Поветкин, 22 сентября 2018 года

Главный тяжеловес России и звезда Британии подерутся на «Уэмбли» 22 сентября!

Один из главных поединков года в боксе состоится уже в ближайший уик-энд! Два олимпийских чемпиона и два лучших тяжеловеса своих стран — Энтони Джошуа Александр Поветкин , — встретятся в ринге 22 сентября. Ринг же будет установлен внутри легендарного стадиона «Уэмбли», вмещающего 90 тысяч болельщиков на своих трибунах.

На кону в главном событии масштабного вечера бокса 22 сентября будут стоять три из четырёх основных поясов современного бокса (WBA, WBO, IBF), и владеет ими самый кассовый действующий боксёр мира Энтони Джошуа.

Александр Поветкин во второй раз в карьере получил возможность собрать столь внушительную коллекцию титулов в профи-боксе. Пять лет назад Витязь претендовал на те же самые пояса, когда вышел в ринг СК «Олимпийского» с великим Владимиром Кличко . Однако Украинец тогда уверенно защитил пояса, и Поветкину пришлось долго ждать нового шанса.

18 сентября

Александр Поветкин отправился в Англию на бой года! Витязь поделился с подписчиками совместного фото с командой, судя по всему, прямо перед вылетом.

Энтони Джошуа выкладывает кадры с тренировок. На самом деле, основная часть физической подготовки к поединку уже позади. Сейчас боксёры заканчивают техническую подводку и настраиваются на схватку психологически.