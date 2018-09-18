Бой Ломаченко — Педраса состоится 8 декабря

Местом его проведения станет Нью-Йорк.

Изначально поединок должен был состояться 1 декабря в Калифорнии. Однако ESPN в этот день покажет трансляцию ежегодного вручения трофея лучшему игроку года в университетском футболе в прямом эфире, что и стало причиной переноса.

Оба боксера являются чемпионами мира в легком весе. Василий Ломаченко владеет титулом WBA в то время, как Педрасе принадлежит пояс чемпиона WBO.

Если Ломаченко победит Педрасу, то его следующим соперником может стать обладатель еще двух чемпионских поясов в легком весе Майки Гарсия. Победа позволит украинцу стать абсолютным чемпионом в легком весе.