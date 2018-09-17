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У Майки Гарсии лучшие шансы побить кого-то другого, кроме Ломаченко — Ларри Мерчант
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У Майки Гарсии лучшие шансы побить кого-то другого, кроме Ломаченко — Ларри Мерчант 

Vringe.com 18 часов назад
Легендарный комментатор боксёрских вечеров телеканала HBO Ларри Мерчант в беседе с порталом ESNews высказал мнение по поводу лучшего боя для американского чемпиона мира по версиям WBC/IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) Майки Гарсии (39-0, 30 KO), упомянув украинского чемпиона мира по версии WBA Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) и обладателя титула IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) американца Эррола Спенса (24-0, 21 KO).
— Мне бы очень хотелось увидеть бой Майки Гарсии против Василия Ломаченко. Гарсиа заработает много денег. У него просто лучшие шансы побить кого-либо другого, кроме Василия.
— Майки на самом деле хочет драться со Спенсом.
— И это отлично для бокса, что он хочет этого поединка. Это умный ход, потому что даже если он поднимется в весе и проиграет, ему всё равно отдадут должное за попытку. Он может подраться со Спенсом, а потом возвратится и через два боя подраться с Ломаченко. Майки — блестящий боксёр, нокаутёр, и я бы действительно хотел, чтобы он подрался с Ломаченко, но больше желаю увидеть бой со Спенсом.
Напомним, что следующим соперником Ломаченко в начале декабря должен стать обладатель титула WBO пуэрториканец Хосе Педраса.
Читайте также: Тренер Майки Гарсии рассказал, что там с боями против Ломаченко и Спенса
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