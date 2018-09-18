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Валентина Шевченко может провести бой за титул UFC против Еджейчик
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Валентина Шевченко может провести бой за титул UFC против Еджейчик 

Vringe.com + ещё 2 17 часов назад
Фото: Vringe.com
В UFC пока не объявили, с кем Валентина Шевченко (15-3) будет драться за вакантный титул чемпионки в наилегчайшем весе, но есть большая вероятность, что её соперницей станет звёздная экс-чемпионка в минимальной категории Джоанна Еджейчик (15-2).
По словам Джоанны, ей уже предложили бой с Валентиной, но она пока не дала согласия: «Боя пока нет. Конечно, я получила предложение, но посмотрим, — цитирует Еджейчик Sherdog. — Я более чем готова драться с Валентиной Шевченко. Всегда хотела биться с лучшими, и считаю её одной из лучших в женских ММА. Она многократная чемпионка мира по муай-тай и очень успешна в ММА, так что посмотрим, как оно будет».
Стоит отметить, что Шевченко трижды побеждала Еджейчик в соревнованиях по муай-тай, но Джоанна уверяет, что это ничего не значит: «Мы уже давно другие бойцы и дерёмся не в ринге, а в октагоне. Это совсем другой спорт, а мы уже другие люди и спортсмены. В общем, я не обращаю на это внимания».
Напомним, что Шевченко должна была побороться за титул в наилегчайшем весе 8 сентября на UFC 228, но её соперница Никко Монтаньо попала в больницу из-за проблем с почками. В результате бой сорвался, а промоушен принял решение лишить Монтаньо титула.
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