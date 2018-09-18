«Заберу твой пояс и большой чек»: Мейвезер бросил вызов Пакьяо

Непобежденный боксер Флойд Мейвезер готов возобновить карьеру ради повторного боя с филиппинцем Мэнни Пакьяо. По информации СМИ, поединок состоится в начале декабря 2018 года, однако официальных договоренностей стороны пока не достигли. Ранее Мейвезер уже прерывал свой отдых ради того, чтобы сразиться по правилам бокса с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором

Пока весь мир смешанных единоборств находится в предвкушении поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, на первые полосы газет попал непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер. 12-кратный чемпион мира в пяти весовых категориях вызвал на поединок филиппинца Мэнни Пакьяо. Произошло это на одном из музыкальных фестивалей в Японии, где неожиданно встретились боксеры.

«В декабре я заберу твой пояс и большой чек. И никаких оправданий из-за травмы плеча на этот раз», — сказал американец.

Позднее Мейвезер официально объявил о подготовке к бою-реваншу против чемпиона мира в восьми весовых категориях.

«Я возвращаюсь, чтобы провести бой с Мэнни Пакьяо в этом году. Еще один чек с девятизначной суммой», — написал он в своем инстаграме.

Факт переговоров о проведении второго поединка подтвердил и Пакьяо, однако, по его словам, официальных договоренностей на данный момент нет.

«Нам предстоят большие и серьезные переговоры. Мы встретились с Флойдом в Японии на мероприятии, и фанаты были невероятно воодушевлены, так что мы с Мейвезером-младшим обсудили возможность боя и поняли, что нам обоим это интересно. С большой вероятностью наш поединок состоится, но нам еще нужно понять, когда и где он пройдет», — цитирует Пакьяо GMA News.

Что касается даты возможного исторического боя, то, по информации ряда СМИ,

он должен состояться либо 1, либо 8 декабря. Как сообщает издание Ring, поединок пройдет в Лас-Вегасе, о чем должно быть официально объявлено в течение ближайшей недели.

Напомним, боксеры уже встречались друг с другом на ринге. После продолжительных переговоров между промоутерами и оформления прав на трансляцию поединка бой все же состоялся 2 мая 2015 в Лас-Вегасе.

Победу единогласным решением судей одержал Мейвезер, а сам бой побил рекорд продаж платных трансляций — 4,6 млн копий, что является наивысшим показателем и по сей день.

Кроме того, поединок между американцем и филиппинцем стал одним из самых коммерчески успешных в истории, а сумма гонораров достигла $300 млн, из которых $180 млн получил Мейвезер.

Бывший промоутер Пакьяо Боб Арум , который организовал первый бой боксеров, заявил, что смотрит на идею провести реванш со скепсисом и не видит в этом спортивной борьбы.

«Желаю им удачи. Я здорово организовал их первый поединок — тогда бойцы были молоды и находились на пике.

Но я не хочу быть вовлеченным в бой двух старых боксеров, которые будут драться из-за большого чека, потому что, как они думают, публика выбросит на это миллионы. Возможно, так оно и будет, но я не хочу быть вовлеченным в это», — приводит слова промоутера BoxingScene.

Бой-реванш между 41-летним Мейвезером и 39-летним Пакьяо, скорее всего, действительно является именно способом заработка, а не желанием достичь спортивных успехов. По крайней мере, так совершенно точно можно утверждать в отношении американца. Спустя четыре месяца после боя с «Пак Мэном» (прозвище Пакьяо) он, одолев Андре Берто в поединке за защиту поясов WBC и WBA, объявил о завершении карьеры.

Однако уже менее чем через два года Мейвезер вернулся на ринг ради боя с бывшим чемпионом UFC в легкой и полулегкой весовой категориях Конором Макгрегором.

Тогда ирландский боец смешанных единоборств согласился на поединок по правилам бокса, но проиграл американцу, который нокаутировал Макгрегора в десятом раунде (нокаут был техническим) и завоевал специальный пояс WBC Money Belt, а также заработал $300 млн, что только подтверждает его прозвище Money — «деньги». После того боя Мейвезер вновь объявил о завершении карьеры, однако желание заработать еще одну сотню миллионов долларов побудило его вновь задуматься о возвращении.

Американский боксер даже объявил о намерении начать карьеру в UFC и желал провести еще один бой против Макгрегора, но уже по правилам смешанных единоборств.

Однако ирландец после возвращения в UFC нашел себе другого противника — российского чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова, с которым он встретится в октагоне 6 октября. Поэтому Мейвезер решил привлечь внимание к собственной персоне проверенным путем.

Гораздо интереснее на потенциальный реванш смотрит Пакьяо, который в июле этого года завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе, победив аргентинца Лукаса Матиссе . Выйти на ринг против Флойда-младшего — отличная возможность доказать всему миру и, прежде всего, себе, что результат первого боя оказался неудачным стечением обстоятельств. К тому же «Пак Мэн» может вписать свое имя в историю, став первым, кому удастся одолеть непобежденного Мейвезера. В своей карьере американский Pretty Boy провел 50 поединков и во всех добыл победу, из которых 27 были одержаны нокаутом.

«50:1, никаких оправданий!» — написал филиппинец в своем инстаграме, намекнув на то, что нанесет Мейвезеру единственное поражение в его карьере.

В активе Пакьяо 69 боев при 60 победах, семи поражениях и двух ничьих.