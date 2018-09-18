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40-летний Заб Джуда готов перехватить Пакьяо у Мэйуэзера
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40-летний Заб Джуда готов перехватить Пакьяо у Мэйуэзера 

Vringe.com 6 часов назад
Фото: Vringe.com
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях 40-летний американец Заб Джуда (44-9, 30 KO) никак не может завершить профессиональную карьеру. В интервью порталу FightHype он поведал о появлении энтузиазма и возвращении в тренировочный зал.
— Болельщики хотят знать, как ты?
— У меня всё отлично, я наслаждаюсь жизнью. Живу своей лучшей жизнью.
— Мы слышали, что ты снова собираешься выйти в ринг, это правда?
— Да, я вернулся в зал. У меня снова есть энтузиазм.
— То есть ты всё ещё Супер Джуда?
— Да.
— Я тайком услышал о бое с Мэнни Пакьяо, насколько это соответствует действительности?
— Мэнни мой хороший друг. Мэнни — классный, но это то, чем я зарабатываю на жизнь. Если появится возможность выйти с ним в ринг, я готов.
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