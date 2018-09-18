40-летний Заб Джуда готов перехватить Пакьяо у Мэйуэзера

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях 40-летний американец Заб Джуда (44-9, 30 KO) никак не может завершить профессиональную карьеру. В интервью порталу FightHype он поведал о появлении энтузиазма и возвращении в тренировочный зал.

— Болельщики хотят знать, как ты?

— У меня всё отлично, я наслаждаюсь жизнью. Живу своей лучшей жизнью.

— Мы слышали, что ты снова собираешься выйти в ринг, это правда?

— Да, я вернулся в зал. У меня снова есть энтузиазм.

— То есть ты всё ещё Супер Джуда?

— Да.

— Я тайком услышал о бое с Мэнни Пакьяо, насколько это соответствует действительности?

— Мэнни мой хороший друг. Мэнни — классный, но это то, чем я зарабатываю на жизнь. Если появится возможность выйти с ним в ринг, я готов.

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