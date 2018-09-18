Чемпионку по кикбоксингу нашли мертвой

23-летняя пятикратная чемпионка найдена мертвой

Скончалась российская чемпионка по кикбоксингу Диана Каратеева. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта республики Хакасия.

Победительница российских и международных турниров, пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу была найдена мертвой в своем доме в Абакане. Причиной смерти Каратеевой стало отравление угарным газом.

Сегодня стало известно об убийстве в США талантливой 22-летней гольфистки Селии Баркин Аросамены. По данным канала ESPN, накануне утром тело спортсменки было найдено на поле для гольфа в городе Эймс, штат Айова. В убийстве девушки был заподозрен ее ровесник. Местная полиция уже приступила к его розыску.