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Чемпионку по кикбоксингу нашли мертвой
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23-летняя пятикратная чемпионка найдена мертвой 

Рамблер + ещё 39 4 часа назад
Фото: vk.com/Диана Каратеева
Скончалась российская чемпионка по кикбоксингу Диана Каратеева. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта республики Хакасия.
Победительница российских и международных турниров, пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу была найдена мертвой в своем доме в Абакане. Причиной смерти Каратеевой стало отравление угарным газом.
В пресс-службе хакасского управления Следственного комитета «Интерфаксу» пообещали позднее уточнить обстоятельства кончины 23-летней спортсменки.
Сегодня стало известно об убийстве в США талантливой 22-летней гольфистки Селии Баркин Аросамены. По данным канала ESPN, накануне утром тело спортсменки было найдено на поле для гольфа в городе Эймс, штат Айова. В убийстве девушки был заподозрен ее ровесник. Местная полиция уже приступила к его розыску.
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