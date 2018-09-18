Молодые боксеры России, Узбекистана, Казахстана и Кубы поборются за контракт с RCC Boxing Promotions

22 сентября в Академии единоборств РМК молодые спортсмены сразятся в турнире по профессиональному боксу за право подписать контракт с промоушеном RCC Boxing Promotions. Начало в 17:00.

Участие примут 20 боксеров разных весовых категорий из России, Кубы, Узбекистана и Киргизии. В день боя состоится два дебюта. Впервые на ринг выйдет чемпион Московской области 2018, чемпион всероссийской спартакиады молодежи 2014, многократный призер чемпионата России Авак Узлян из Москвы, в карьере которого 303 победы в 373 боя. Также свой первый профессиональный бой проведет многократный призер международных турниров, которые проходили в Венгрии, Албании, Аргентине, Польше и Кубе, многократный финалист первенства России, победитель матчевых встреч Россия — Индия и Италия — Россия, участник Олимпийских игр в Лондоне Мухаммад Шехов из Пскова.

Для мотивации и вдохновения участников организаторы выставят копию чемпионского пояса Майка Тайсона, который он завоевал в 1986 году, отправив в нокаут действующего чемпиона WBC Тревора Бербика. Легенда бокса подарил пояс Академии единоборств РМК во время своего последнего визита на Урал.

Билеты на турнир можно приобрести в академии. Количество мест ограничено.

Вдохновлять их будет копия чемпионского пояса Майка Тайсона