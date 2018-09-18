Небитого боксёра из зала Мэйуэзера застрелили и вывезли в пустыню близ Лас-Вегаса

29-летний бывший проспект легчайшего веса (до 53,5 кг) американец Каид Мухаммад (8-0, 7 КО), который после шестилетнего перерыва в выступлениях готовился в зале Флойда Мэйуэзера к возвращению на ринг в конце года, был на прошлой неделе найден мёртвым на околице Лас-Вегаса.

Как пишет nj.com, боксёр шёл на тренировку, когда его схватили и уволокли в черный фургон. Позднее Каида застрелили в грудь, а тело выбросили в пустыне.

Спустя некоторое время в Хендерсоне, штат Невада, правоохранители арестовали приятеля Мухаммада, некоего Райана Смолла, обвинив его в убийстве боксёра.

В последнем поединке на ринге в ноябре 2012 года Каид трижды падал в 3-м раунде, но затем дважды уронил Джамала Паррама и победил того техническим нокаутом в 5-м раунде. После этого боксёра арестовали по обвинению в нападении на автомобилиста на трассе: мужчину вытащили из его машины и ударили.

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