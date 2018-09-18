«Топила печь и угорела»: умерла чемпионка Европы

Пятикратную чемпионку Европы по кикбоксингу нашли мертвой в Абакане

Пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу Диана Каратеева скончалась на 24-м году жизни у себя дома. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление угарным газом после того, как спортсменка затопила печь.

Трагическая новость пришла из столицы Хакасии. 16 сентября в Абакане скончалась пятикратная чемпионка по кикбоксингу и бывший член сборной России Диана Каратеева. 23-летняя спортсменка была найдена мертвой в своем доме.

«Диана Каратеева была найдена в своем доме без признаков жизни. 16 сентября ее обнаружили друзья, которые вызвали реанимационную бригаду», — заявили в пресс-службе Министерства спорта Хакасии.

На данный момент Следственный комитет округа ведет расследование и экспертизу, по которой будет выявлена причина смерти Каратеевой. По предварительным данным, спортсменка задохнулась угарным газом после того, как затопила в своем доме печь.

Об этом рассказала и мать Каратеевой Ольга , которая у себя в «Одноклассниках» также рассказала о времени и месте прощания со своей погибшей дочерью.

«Сегодня мне задают много вопросов по поводу трагической смерти доченьки. Она топила печь. Потом, видимо, заснула, а когда проснулась, то уже не было сил открыть дверь», — написала Ольга Каратеева.

18 сентября в одном из спортивных центров Абакана состоялась мемориальная встреча между родственниками и бывшими партнерами спортсменки по сборной России. Среди них оказался и кикбоксер Гиви Соцук, который являлся близким знакомым Каратеевой. По его словам, семье погибшей была оказана помощь.

«Мы с ней были очень хорошо знакомы. Это наша воспитанница. Мы занимались в одном зале. Я стоял с ней в паре, готовил ее к боям. Когда сказали, что она умерла, у меня даже ноги подкосились. Для нас это очень большая потеря. Мы до сих просто в шоке. Все, что нужно, мы сделали. Проводили ее сегодня. Теперь вспоминаем с любовью и печалью. Нет слов», — цитирует Соцука «Комсомольская правда».

Любопытно, что также спортсмен подчеркнул на условия, в которых жила 23-летняя Каратеева. Соцук отметил, что, несмотря на большой послужной список бывшего члена сборной России по кикбоксингу среди женщин, Диана Каратеева жила в старой квартире.

«Детей у нее не было. Остался молодой человек. Не знаю, может, скажу лишнее. Но, если бы ей за ее заслуги дали бы нормальную квартиру, такого бы не случилось. Чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы топит печку, от которой она просто задохнулась… Нет слов», — заявил он.

В своей карьере Каратеева пять раз становилась чемпионкой российского первенства, а также взошла на пьедестал на чемпионате мира, организованного Всемирной ассоциацией кикбоксинга (ВАКО), в 2012 году в Словакии.

Кроме того, в ее активе пять побед на чемпионатах Европы.

Спортсменка входила в состав сборной России по кикбоксингу, но затем, как сообщили ее близкие родственники, приняла решение уйти из профессионального спорта.

В последний год Каратеева, которая являлась кандидатом в мастера спорта, жила в родном Абакане, где стала инструктором по многим спортивным и оздоровительным занятиям. В их числе были аэробика, фитнес, а также пилатес.

За последние дни мир спорта потерял уже несколько своих представителей. Так, 18 сентября стало известно, что на 42-м году жизни скончался известный боец смешанного стиля (MMA) Норифуми Ямамото.

По информации портала MMA Junkie, японец, который долгое время болел раком, все-таки умер из-за онкологического заболевания. О своем недуге Ямамото объявил в августе этого года. После кончины японского бойца в его твиттер-аккаунте появилась запись, в котором выражается благодарность фанатам за поддержку бойца в период его болезни.

Якамото начал профессиональную карьеру в MMA в 2001 году. Он выступал под эгидой Shooto, K-1, Dream и Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Всего в 26 поединках Якамото одержал 18 побед, а также потерпел шесть поражений в рамках MMA. Примечательно, что японец также пробовал себя в кикбоксинге и одержал одну победу в четырех боях.