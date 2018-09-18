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Опиев — чемпион мира по греко-римской борьбе среди юниоров в весе до 77 кг
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Опиев — чемпион мира по греко-римской борьбе среди юниоров в весе до 77 кг 

Чемпионат.com + ещё 2 13 часов назад
Фото: Реальное время
Россиянин Ислам Опиев завоевал золотую медаль чемпионата мира среди юниоров по греко-римской борьбе, который проходит в Трнаве (Словакия). В финале соревнований в весовой категории до 77 кг он победил представителя Индии Саджана Саджана. Бронзовые награды турнира завоевали россияне Эмин Сефершаев в весе до 55 кг, Азамат Каиров в категории до 63 кг и Илья Ермоленко среди спортсменов не тяжелее 87 кг.
Ранее сегодня, 18 сентября, прошли предварительные поединки ещё в пяти весовых категориях. Магомед Ярбилов вышел в полуфинал в весе до 72 кг, а Александр Комаров побьётся за выход в финал в весе до 82 кг. В остальных трёх категориях россияне до полуфинальной стадии не добрались. При этом Муслим Амаев (до 60 кг) и Мяхди Яхьяев ещё могут рассчитывать на бронзу.
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