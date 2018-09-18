Опиев — чемпион мира по греко-римской борьбе среди юниоров в весе до 77 кг

Россиянин Ислам Опиев завоевал золотую медаль чемпионата мира среди юниоров по греко-римской борьбе, который проходит в Трнаве (Словакия). В финале соревнований в весовой категории до 77 кг он победил представителя Индии Саджана Саджана. Бронзовые награды турнира завоевали россияне Эмин Сефершаев в весе до 55 кг, Азамат Каиров в категории до 63 кг и Илья Ермоленко среди спортсменов не тяжелее 87 кг.