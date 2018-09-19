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Чемпион WBC провалил допинг-тест — попался на кокаине
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Чемпион WBC провалил допинг-тест — попался на кокаине 

Vringe.com + ещё 3 5 часов назад
Фото: Vringe.com
Чемпион WBC в весе до 76,2 кг американец Давид Бенавидес (20-0, 17 КО) сдал положительный допинг тест, сообщает ESPN со ссылкой на антидопинговое агентство VADA.
Источник утверждает, что в организме чемпиона выявлены следы бензоилэкгонина, основного метаболита кокаина.
Тестирование Бенавидеса состоялось в рамках совместной программы от WBC и VADA Clean Boxing. По условиям программы, чемпионы и топ-бойцы обязаны проходить выборочные и внезапные допинг-тесты, которые осуществляются представителями VADA.
Президент WBC Маурисио Сулейман подтвердил, что получены документы от VADA о положительном допинг-тесте Бенавидеса. Согласно официального письма от VADA, положительными оказались анализы пробы А мочи спортсмена, взятые 27 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
В VADA подтверждают, что у Бенавидеса есть право вскрыть пробу В.
Отметим, Бенавидес — самый молодой из действующих чемпионов мира. Завладел вакантным титулом в сентябре 2017 года, «на тоненького» побив румына Роналда Гаврила (18-3, 14 КО). Провёл дебютную защиту титула, одержав куда более убедительную победу в реванше с всё тем же Гаврилом.
Готовился осенью 2018 года провести обязательную защиту титула с соотечественником Энтони Дирреллом (32-1-1, 24 КО).
Также отметился тем, что в мае 2018 года пытался перейти от промоутера Сэмпсона Левковица (Sampson Boxing) к промоутеру Бобу Аруму (Top Rank Promotions), «позабыв» о действующих до ноября 2021 года контрактных обязательствах. Вынужденно вернулся обратно к Левковицу, отдал обратно Аруму 250 тысяч долларов США бонуса за подписание.
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