Действующий чемпион мира по боксу провалил допинг-тест 

Действующий чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Дэвид Бенавидес провалил допинг-тест, сообщает "Советский спорт".
Как передает официальный сайт организации, в пробе спортсмена был обнаружен метаболит кокаина. Представитель США отказался от вскрытия пробы B.
Дисциплинарный комитет WBC проводит разбирательство по факту употребления боксером наркотиков.
Бенавидес одержал победы во всех 20 поединках в карьере. 17 из них он завершил нокаутом.
Ранее сообщалось, что заседание по делу российского керлингиста Крушельницкого длилось четыре часа.