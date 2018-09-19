Поветкин сравнил Энтони Джошуа и Дионтэя Уайлдера

Российский супертяжеловес Александр Поветкин (34-1, 24 КО) сравнил действующих чемпионов мира в своём дивизионе — американца Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО), которому принадлежит титул WBC, и британца Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), владеющего поясами WBA Super/IBF/WBO.

Напомним, что в эту субботу Поветкин попробует нанести первое поражение Джошуа в профессионалах — их поединок станет главным событием вечера бокса в Лондоне (Англия). С Уайлдером Александр должен был драться в мае 2016 года в Москве (Россия), но провалил допинг-тест, и бой сорвался.

«И Джошуа, и Уайлдер опасны, а сильнейшего среди них можно определить только в их поединке. Но, по моему личному мнению, если говорить о технике, то Джошуа лучше», — отметил Поветкин.

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