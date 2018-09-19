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Сильные духом встретятся в «SILA VOLI»
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Сильные духом встретятся в «SILA VOLI» 

Overtime.life 2 часа назад
Фото: Overtime.life
22 сентября в 20:00 в торговом центре SILA VOLI состоится турнир по боям без правил «Стрелка». Эти бои прошли путь от заброшенных заводов до крупнейших стадионов России. Участие примут бойцы, не имеющие отношение к профессиональному спорту и выступлениям на ринге.
Гостей турнира ждет атмосфера настоящих уличных боев в один раунд, не ограниченный по времени, зрелищное противостояние мужчин различных социальных статусов, бои-вызовы и много интересного, а также бесплатный паркинг для гостей, оплативших билеты заранее.
Стоимость билета 400 рублей. Купить билеты можно у Александра Софрыгина.
Участникам поединков необходимо зарегистрироваться.
Турнир по уличным боям пройдет в торговом центре
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