Майк Тайсон приобрел недвижимость в Ташкенте 

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон приобрел недвижимость в Узбекистане. Американец стал владельцем квартиры в новом многоквартирном жилом комплексе Gardens Residence в международном деловом центре (МДЦ) Tashkent City в Ташкенте, сообщает Trend.
Gardens Residence будет введен в эксплуатацию в конце 2019 — начале 2020 года.
Тайсон в начале сентября посетил Челябинск. Американец стал гостем боя Дениса Лебедева против представителя Турции Хизни Алтункая. Поединок завершился победой Лебедева.