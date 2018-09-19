Майк Тайсон приобрел недвижимость в Ташкенте 

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Ушла из жизни пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу Диана Каратеева

«Поветкин будет выполнять антибританскую миссию Путина». Промоутер — о бое Русского Витязя в Лондоне

Мэйвезер сообщил о проведении боя с Пакьяо в этом году