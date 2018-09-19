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Майк Тайсон приобрел недвижимость в Ташкенте
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Майк Тайсон приобрел недвижимость в Ташкенте 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон приобрел недвижимость в Узбекистане. Американец стал владельцем квартиры в новом многоквартирном жилом комплексе Gardens Residence в международном деловом центре (МДЦ) Tashkent City в Ташкенте, сообщает Trend.
Gardens Residence будет введен в эксплуатацию в конце 2019 — начале 2020 года.
Тайсон в начале сентября посетил Челябинск. Американец стал гостем боя Дениса Лебедева против представителя Турции Хизни Алтункая. Поединок завершился победой Лебедева.
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