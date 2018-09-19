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Кличко станет преподавать в Гарварде
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Кличко станет преподавать в Гарварде 

Lenta.ru + ещё 9 7 часов назад
Фото: Михаил Черничкин / Reuters
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко будет читать лекции по менеджменту в Гарвардском университете США. Об этом в интервью изданию «Бабель» рассказал его брат Виталий Кличко.
«Он действительно очень хороший менеджер. Владимир уже три или четыре года читает лекции в швейцарском университете Санкт-Галлена. В этом году ему поступило предложение читать лекции в Гарварде. Это лекции по Challenge Management (управление вызовами). Гарвард заинтересовался его лекциями и отзывами из швейцарского университета, и он согласился», — рассказал Кличко.
Оба брата Кличко — бывшие чемпионы мира по боксу в тяжелой весовой категории. Виталий в 2014-м стал мэром Киева. Владимир завершил карьеру в профессиональном боксе в августе 2017-го после двух поражений подряд — от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
На профессиональном ринге спортсмен одержал 64 победы (53 — нокаутом) при пяти поражениях (4 — нокаутом). На любительском уровне украинец принес своей национальной команде золотую медаль Олимпиады 1996 года в весовой категории свыше 91 килограмм.
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