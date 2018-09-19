Непобежденный Джошуа научится хранить молодость у Роналду

Британский боксер Энтони Джошуа изучает метод подготовки нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду , который позволяет сохранять тело в форме. Об этом он рассказал The Sun.

«Роналду провел тестирование своего тела. Ему 33, но он имеет тело 21-летнего. Нужно заботиться о своем организме. Я мог бы выйти и нокаутировать [россиянина Александра] Поветкина за раунд или за два, но потом снова будут восемь недель интенсивного спарринга и 200 раундов. Нужно заботиться о своем теле», — подчеркнул Джошуа.

По результатам теста, который проходил Роналду под присмотром экспертов из Under Armour, его биологический возраст составлил 21 год.

В июле Роналду прошел медицинское обследование в туринском «Ювентусе», которое показало, что текущее физическое состояние нападающего можно сравнить со здоровьем 20-летнего человека. В организме спортсмена всего 7 процентов жира, хотя в среднем этот показатель обычно составляет 10-11 процентов.

22 сентября Джошуа проведет бой с Поветкиным за титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Поединок состоится на лондонском стадионе «Уэмбли».

38-летний Поветкин провел 35 боев в профессиональной карьере, одержав 34 победы (24 — нокаутом) при единственном поражении. Джошуа остается непобежденным: в его активе 21 бой и 21 победа (20 — нокаутом).