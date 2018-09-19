Сделаю всё, чтобы Ломаченко дрался с Гарсией сразу после Педрасы — Арум

Старейшина промоутерского цеха, глава компании Top Rank Боб Арум рассказал BoxingScene о недавнем общении с известным тренером Робертом Гарсией на предмет организации в следующем году поединка между украинцем Василием Ломаченко (11-1, 9 КО) и младшим братом Роберта американцем Майки Гарсией (39-0, 30 КО).

По словам Арума, они быстро нашли общий язык: «Я (пока) общался только с Робертом. Я сказал ему: „Скажи своему брату, чтобы закрыл свой грёбаный рот. Ломаченко дерётся с (Хосе) Педрасой в декабре, и если он одержит победу, я тебе обещаю, что сразу после этого сяду с Майки за стол переговоров и попытаюсь сделать поединок с Ломой“. Это лучшее, что я могу сделать. Но я не буду делать этого сейчас, когда у Ломаченко впереди другой бой».

«Я дал Роберту обещание, — продолжает Боб. — Он прекрасный тренер, и у нас было время пообщаться (в минувшую пятницу) на вечере бокса в Фресно. Это всё, что я могу сказать. Лома хочет этот бой, но ему сначала нужно пройти Педрасу. Лома против Майки — это очень интересный поединок, ведь победитель получит все четыре (престижных) пояса в лёгком весе».

Арум уверен, что бой Ломаченко и Гарсии пройдёт в платной трансляции pay-per-view: «Это будет не самое большое PPV, но, тем не менее, весьма внушительное. Как ни посмотри, а это хороший бой для следующего года. Мы действительно хотим устроить поединок и оставить всё дерьмо в стороне».

Одним из альтернативных вариантов для Майки является переход в полусредний вес (до 66,7 кг) для боя с Эрролом Спенсом. Однако, Арум дал понять, что даже Роберт Гарсиа не в восторге от этой идеи: «Вот, что Роберт сказал мне об этом: „Мой брат сошёл с ума. Я сделаю всё возможное, чтобы он не дрался со Спенсом“».

Напомним, что поединок Ломаченко-Педраса за титулы WBA и WBO в лёгком весе запланирован на 8 декабря в Нью-Йорке (США).

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