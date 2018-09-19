Джоанна Еджейчик: В этом году может состояться мой бой с Шевченко

Еджейчик может претендовать на титул UFC в категории о 57 кг, ставший вакантным на прошлой неделе после того, как Нико Монтаньо попала в больницу и сорвала бой с Шевченко на UFC 228.

«Я всегда готова к бою, и UFC это знают. Я долго не выступала в этом весе, поэтому не знаю, как все будет сейчас. Но, как я уже сказала, я всегда готова двигаться вверх и бороться за поя с Шевченко.

Сейчас я не могу сказать вам ни «да» ни «нет»… Существует большая вероятность, что этот бой состоится… И, вероятно, что в этом году», — приводит слова Еджейчик Valetudo.