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Нокаутированный Поветкиным американец: Многие списали его со счетов с Джошуа, но это зря
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Нокаутированный Поветкиным американец: Многие списали его со счетов с Джошуа, но это зря 

Vringe.com 7 часов назад
Фото: Vringe.com
У ветерана Александра Поветкина (34-1, 24 КО) достаточно быстрй и сильный удар справа, чтобы по меньшей мере потрясти в субботу чемпиона мира по версиям IBF/WBO/IBO/WBA в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Энтони Джошуа (21-0, 20 КО). Об этом предостерёг британского фаворита бывший соперник россиянина Седрик Босвелл.
Семь лет назад американец стал претендентом по первой защите «обычного» чемпиона WBA Поветкина, получил нокаут в 8-м раунде и завершил карьеру.
«Поветкин крепкий, как пачка гвоздей. Его волю не сломить. Чтобы выиграть, его нужно крепко избить. Он доказал это, когда дрался с Кличко. Владимир был намного круче тогда, когда боксировал в Москве, чем во время боя с Джошуа. Он накидал Поветкину всё, на что был горазд, а тот не вышел из игры», — заявил Седрик Boxing News.
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По мнению Босвелла, если Александру удастся нанести хук-оверхенд справа, «этот дикий удар, который он так классно выбрасывает», то Джошуа… «…Не думаю, что у него классная держалка. Она у него не ужасная, но порой он становится весьма уязвимым, когда пропускает», — намекнул Седрик.
У 39-летнего претендента «классный шанс» на победу в этом поединке, полагает Босвелл. «Народ игнорирует это. Но он крайне опасен», — подытожил американец.
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