Джошуа предсказал победу над Поветкиным апперкотом

Британский боксер Энтони Джошуа предполагает, что ему удастся победить россиянина Александра Поветкина благодаря апперкоту, сообщает BBC.

Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжелом весе между Поветкиным и Джошуа состоится 22 сентября в Лондоне.

Anthony Joshua — the public workout. He predicts an «uppercut» stoppage of Alexander Povetkin. https://t.co/yPvc20PFT4 #bbcboxing #joshuapovetkin #boxing pic.twitter.com/maE3liPId9

— BBC Sport (@BBCSport) 19 сентября 2018 г.