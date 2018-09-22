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Уайлдер и Фьюри объявили дату встречи
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Уайлдер и Фьюри объявили дату встречи 

News.ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: Global Look Press
Чемпионом WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер и экс-чемпион мира Тайсон Фьюри достигли соглашения о встрече. Бой между ними состоится 1 декабря.
Об этом в своих социальных сетях заявили оба боксёра. При этом пока не определено место встречи. Поединок может состояться либо в Лос-Анджелесе, либо в Лас-Вегасе.
Ранее News.ru сообщал о том, что гонорар между Уайлдером и Фьюри будет разделен поровну: каждый получит по $20 млн  22 сентября пройдет бой между россиянином Александром Поветкиным и британцем Энтони Джошуа.
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