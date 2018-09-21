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Кличко оценил шансы Поветкина в бою с Джошуа
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Кличко оценил шансы Поветкина в бою с Джошуа 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал предстоящий титульный бой между действующим чемпионом мира Энтони Джошуа и россиянином Александром Поветкиным, сообщает "Советский спорт".
"Станет ли бой Джошуа с Поветкиным боем года? Все может быть, все зависит от спортсменов. Нельзя заранее сказать, что это будет бой года, вспомните встречу Мэйвезер — Пакьяо. Планку ожиданий стоит опустить и просто посмотреть, будет ли он захватывающим. Я бы ни в коем случае не списывал Поветкина со счетов, иногда он выглядит проще, чем есть на самом деле. Это опытный спортсмен, с хорошим любительским бэкграундом, олимпийский чемпион, чемпион мира. В профессионалах у него тоже прекрасный рекорд, шикарный рекорд.
В поединке Поветкина с Джошуа я отдаю предпочтение Энтони, потому как он тяжелее, он моложе, больше и у него есть опыт проведения поединка на "Уэмбли". То, что касается опыта, Джошуа не уступает. Габариты, техника, сила удара у него также на уровне. Если Энтони оставит Поветкина просто на дистанции, то с еще большей уверенностью можно сказать, что Джошуа победит.
Но ни в коем случае нельзя списывать Поветкина со счетов. Если Александр зайдет в ближнюю или среднюю дистанцию, если Джошуа допустит это, скажу, что Поветкин может закончить поединок досрочно. Ожидаю интригующий бой. Шансы в процентном соотношении? 55% на 45%, 60% на 40% в пользу Джошуа", — рассказал украинец в интервью, размещенном на YouTube-канале Boxing.ua.
Ранее Джошуа оказался тяжелее Поветкина на 11 килограмм.
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