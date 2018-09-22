Украинский боксёр Усик поддержал Поветкина перед боем с Джошуа

«Передаю привет из Лондона. Поединок Поветкин — Джошуа. Сане хорошего выступления», — приводит слова Усика Instagram военно-патриотического клуба «Комбат».

Поединок Поветкина и Джошуа состоится 22 сентября на стадионе «Уэмбли». На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжёлом весе, принадлежащие британцу.