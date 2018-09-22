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Джошуа о бое с Поветкиным: Мне предстоит путешествие в ад
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Джошуа о бое с Поветкиным: Мне предстоит путешествие в ад 

Мир24 6 часов назад
Фото: Reuters
Британский профессиональный боксер Энтони Джошуа сравнил предстоящий бой с россиянином Александром Поветкиным с путешествием «в ад и обратно». Бойцам предстоит разыграть принадлежащие Джошуа три титула мирового чемпиона, сообщает Times.
Поединок пройдет 22 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Поветкин попытается отобрать у британца титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.
В интервью СМИ Джошуа признался, что чувствует себя также, как и перед боем в украинцем Владимиром Кличко в 2017 году.
«Перед боем с Кличко я думал, что это будет хороший поединок. Ну, вы сами знаете: два здоровых парня обмениваются джебами, потом двойка, двойка, хук, и в какой-то момент я его отправлю в нокаут, как я это делал с остальными противниками, но тот вечер прошел совершенно по-другому. Под конец своей карьеры 41-летний Кличко так стремился заполучить пояса, что сам называл это одержимостью», — рассказал британский боец.
Боксер отметил, что Александр Поветкин в настоящее время находится в почти таком же возрасте и тоже хочет получить титулы.
«С Поветкиным история та же — на закате карьеры ему предстоит бой на стадионе «Уэмбли», он почти того же возраста, хочет завладеть поясами, так что я должен быть готов к путешествию в ад и обратно», — признался Джошуа.
Тренер британского боксера — Роб Маккрэкен — также заявил, что бой с Поветкиным станет для него испытанием, которое потребует от Энтони всех его сил и умений.
«У Джошуа есть сила, скорость, но решающее значение имеет момент нанесения удара, ведь если противник видит, что вы собираетесь делать, он заблокирует удар. Поветкина очень хорошо учили, его удары очень точны, и он наносит их в нужный момент. Он также хорошо умеет оказывать давление на соперника», — сказал Маккрэкен.
По словам наставника, британцу придется заставить «Русского Витязя» двигаться и обороняться, не допустив ни единой бреши в собственной обороне.
Напомним, что на счету 28-летнего Энтони Джошуа 21 бой и ни одного поражения, Александр Поветкин же победил в 34 из 35 боев, уступив лишь однажды.
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