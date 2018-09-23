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Поветкину потребовались врачи сразу после нокаута
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Поветкину потребовались врачи сразу после нокаута от Джошуа 

Lenta.ru + ещё 102 6 часов назад
Фото: Matt Dunham/ AP Photo
Российскому боксеру Александру Поветкину потребовалась помощь врачей сразу после завершения боя с британцем Энтони Джошуа. Спортсмен сначала побывал в тяжелом нокдауне, а потом был отправлен в нокаут.
Бой состоялся в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». После серии тяжелых ударов от Джошуа Поветкин упал, но с трудом сумел подняться. Однако в следующей атаке британец нокаутировал соперника. Поветкину потребовалась первая помощь, он некоторое время дышал с помощью кислородной маски. При этом сам россиянин по ходу боя разбил сопернику нос.
Джошуа защитил три чемпионских пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Он провел 22 боя в карьере, в каждом из которых побеждал (в 21 случае — нокаутом).
Для Поветкина это поражение стало вторым в карьере, в нокауте он побывал впервые. Также он одержал 34 победы (24 — нокаутом).
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