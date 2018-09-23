Джошуа собрался в Россию

Джошуа выразил желание приехать в Россию

Британский боксер Энтони Джошуа после победы нокаутом над россиянином Александром Поветкиным в бою за звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе навестил соперника в раздевалке, передает "Советский спорт"

"Хочу выразить свое уважение. Ты очень стабилен. И я хочу приехать в Россию", — сказал британец российскому спортсмену, которого отправил в нокаут в седбмом раунде.

Поветкин на это ответил, чтобы Джошуа приезжал в любое время.

Ранее Поветкин рассказал о здоровье после нокаута.