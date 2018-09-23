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Джошуа собрался в Россию
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Джошуа выразил желание приехать в Россию 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: EPA
Британский боксер Энтони Джошуа после победы нокаутом над россиянином Александром Поветкиным в бою за звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе навестил соперника в раздевалке, передает "Советский спорт".
"Хочу выразить свое уважение. Ты очень стабилен. И я хочу приехать в Россию", — сказал британец российскому спортсмену, которого отправил в нокаут в седбмом раунде.
Поветкин на это ответил, чтобы Джошуа приезжал в любое время.
Ранее Поветкин рассказал о здоровье после нокаута.
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