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Цзю оценил бой Поветкин-Джошуа
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Цзю: Поветкин не был готов тактически 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Бывший чемпион мира по боксу россиянин Константин Цзю в эксклюзивном интервью "Газете.Ru" заявил, что в плане тактики Александр Поветкин сильно проигрывал британцу Энтони Джошуа.
"Я бы не сказал, что у Поветкина закончились силы. Просто его соперник более четко просчитал то, как надо действовать. Конечно, Джошуа выжидал. Выжидал и в одним момент поймал россиянина — Саша пропустил удар, а Энтони оставалась только добить.
Поветкину не хватало боев с серьезными соперниками? Александру уже 39 лет, о какой нехватке опыта можно говорить? Олимпийский чемпион, есть олимпийский чемпион. Я бы не стал хаять команду Поветкина относительно подготовки к бою, потому что я ничего не видел. Но тактически наш боксер не был готов к работе", — уверен Цзю.
Кроме того, экс-чемпион поделился мыслями относительно того, стоит ли российскому бойцу продолжать карьеру.
"Если у него есть запал и желание доказать что-то самому себе, то, конечно, стоит. Найти ошибки — и вперед! Но если он решит продолжать свою карьеру, ему надо будет придумывать не один план на бой, а два, три или даже четыре. И в зависимости от того, как будут складываться его поединки, менять этот план", — заявил Цзю.
Ранее Александр Усик прокомментировал бой Джошуа с Поветкиным.
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