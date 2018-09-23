«Всё ещё один из лучших тяжеловесов»

Как в мире отреагировали на поражение Поветкина в бою за чемпионский титул

Несмотря на поражение в бою с Энтони Джошуа Александр Поветкин остаётся одним из лучших тяжеловесов в мире бокса. Такое мнение выразил глава IBO Эд Ливайн. Его поддержал и президент WBO Франциско Валькарсель, который отметил, что российский боец может победить 90% своих соперников. Под впечатлением от действий Поветкина остались и его коллеги-боксёры, которые подчеркнули, что схватка держала в напряжении до самого конца.

После завершения главного события вечера на лондонском стадионе «Уэмбли», российских болельщиков прежде всего волновало состояние Поветкина. На протяжении семи раундов россиянин отважно сражался с более молодым и атлетичным соперником, но в итоге впервые в карьере оказался в нокауте. Причём для того, чтобы привести Александра в чувство, потребовалась помощь медицинского персонала. Однако сам спортсмен после боя заявил, что серьёзных травм он не получил.

«Со здоровьем всё нормально, мне только зашили (рассечение на левой брови. — RT). Был ли нокаут тяжёлым? Нет», — приводит слова Поветкина РИА Новости.

Неудивительно, что после первого досрочного поражения в карьере 39-летнего боксёра, многих волновал вопрос, продолжит ли Поветкин свои выступления или поединок против Джошуа был для него последним. Сам россиянин не стал принимать поспешных решений, отметив, что пока рано задавать подобные вопросы.

Пусть Поветкин и не смог стать чемпионом мира и отобрать у молодого британца четыре чемпионских пояса, за свои действия в бою ему не должно быть стыдно. Александр на равных бился с Энтони, а на старте поединка и вовсе переигрывал его. Даже после мощнейшей комбинации в исполнении Джошуа и последовавшего за ним нокдауна, россиянин из последних сил поднялся на ноги и пытался продолжить схватку.

«Английская публика любит, когда боец сражается до конца, даже если он проигрывает. Александр сегодня бился до конца. Он проявил характер, с этой точки зрения никаких претензий нет. Но это бокс. Сегодня Джошуа оказался сильнее, и мы его с этим поздравляем. А сами будем думать, что делать дальше. Бой был супер», — цитирует главу промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского ТАСС.

Отметил выступление россиянина и действующий абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик . Украинец, который перед поединком между Поветкиным и Джошуа провёл дуэль взглядов с британцем Тони Беллью , сказал, что противостояние получилось захватывающим.

«Потрясающий бой, до последнего держал меня в напряжении, прям ух как!» — признался украинец.

Своим мнением о главном событии вечера поделился и чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол . По его словам, Поветкин владел инициативой, но в ключевой момент сказалась колоссальная разница в возрасте.

«Я поздравляю Джошуа, но жаль, что с Поветкиным так получилось. Важным моментом было, что Энтони сильно моложе Александра. Он всё видел, но в определённый момент он устал, пропала внимательность. Британец — молодой парень», — подчеркнул Бивол.

Своё уважение Поветкину выразил и его противник. После боя Джошуа лично подошёл к Александру и поклонился, тем самым поблагодарив за бой. А немного позднее высказался и менеджер британца Эдди Хирн

«Джошуа в отличном бою защитил свои титулы. Поветкин показал себя невероятным боксёром, но Энтони победил его досрочно, как Владимира Кличко и других. Если говорить о будущем, то нам нужно подождать результат боя Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри», — сказал промоутер во время разговора с журналистами.

Отвагу и смелость россиянина отметил и экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Дэвид Хэй . По словам британца, Александр всё делал правильно, но в итоге годы взяли своё.

«Это был шикарный бой, Поветкин выступил великолепно. У него была отличная стратегия, но возраст… Возможно, два года назад был бы другой результат. Но разница в 11 лет — это много. Джошуа сейчас на самом пике, он молод, у него нет травм. Вот если бы и Александр был в таком же состоянии… Хотя и сейчас он наносил отличные удары. Но Энтони был хорош, свеж», — сказал Хэй.

При этом он считает, что результат поединка не обязательно должен заставить россиянина завершить карьеру.

«Сейчас решение только за Александром. Если он понимает, что ещё хочет ходить в зал, то будет хорошо. Поветкин показал, что он талантливый», — отметил британец.

Согласился с подобным мнением и американец Шеннон Бриггс . По словам экс-чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBO, перед боем он не исключал успех российского боксёра.

«Поветкин — великолепный боец. Я пришёл на этот бой, думая, что шансы 50 на 50. Но Джошуа показал, что является отличным чемпионом, и красиво нокаутировал своего соперника. И не надо забывать, что Поветкин является отличным спортсменом, он показал хороший бокс. Но признаюсь, что я поражён статистикой Энтони», — признался Бриггс.

Самоотверженность Поветкина не оставила равнодушными не только болельщиков и его коллег по цеху, но и руководителей боксёрских организаций. Так, глава WBC Маурисио Сулейман признался, что выступление Александра вызвало у него исключительно положительные эмоции.

«Это был великолепный бой в тяжёлом весе. Оба атлета оказались войнами с большим сердцем и возможностями. Поветкин до последнего на равных проводил схватку. Я горжусь Александром за его настойчивость и преданность боксу. Он заслуживает возможности самостоятельно принять решение о своём будущем», — выразил мнение функционер.

При этом президент WBO Франциско Валькарсель придерживается мнения, что Поветкину не стоит завершать карьеру.

«Это всё ещё большое имя в тяжёлом весе, он может победить 90% своих оппонентов», — считает он.

В свою очередь, глава IBO Эд Ливайн считает, что уход из спорта после поражения от Джошуа не бросит тень на карьеру Поветкина.