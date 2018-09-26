Стало известно, когда и где пройдёт боксёрский поединок между чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира по нескольким версиям Тайсоном Фьюри.
Бой Уайлдер — Фьюри состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе на арене «Стейплс центр», сообщает The Sun.
Официального подтверждения этой информации нет, однако Уайлдер объявил, что подписал свою часть контракта на этот бой.
Ранее Тайсон Фьюри раскритиковал своего соотечественника Энтони Джошуа после поединка с россиянином Александром Поветкиным.