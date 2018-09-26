СМИ: Стало известно, когда и где пройдёт боксёрский поединок Уайлдер — Фьюри

Стало известно, когда и где пройдёт боксёрский поединок между чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира по нескольким версиям Тайсоном Фьюри

Бой Уайлдер — Фьюри состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе на арене «Стейплс центр», сообщает The Sun.

Официального подтверждения этой информации нет, однако Уайлдер объявил, что подписал свою часть контракта на этот бой.