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Американского боксера обвинили в изнасиловании
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Американский боксер обвиняется в изнасиловании 

Газета.Ru + ещё 16 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Бывший чемпион мира американский полусредневес Виктор Ортис был задержан полицией в штате Калифорния, США, сообщает ESPN.
Спортсмену выдвинуты три обвинения в сексуальных домогательствах, он обвиняется в изнасиловании.
Заявление поступило от женщины 19 сентября, она заявила в полицию, что подверглась сексуальному насилию. Позднее преступник был идентифицирован как Ортис, на его арест был выдан ордер.
Проблемы с законом у спортсмена были и до этого: вождение в нетрезвом виде, нарушение испытательного срока, избиение человека.
30 сентября должен состояться поединок боксера с Джоном Молиной.
Ранее сообщалось, что футбольный тренер обвиняется в издевательстве над детьми.
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