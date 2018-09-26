Американского боксера обвинили в изнасиловании

Американский боксер обвиняется в изнасиловании

Бывший чемпион мира американский полусредневес Виктор Ортис был задержан полицией в штате Калифорния, США, сообщает ESPN.

Спортсмену выдвинуты три обвинения в сексуальных домогательствах, он обвиняется в изнасиловании.

Заявление поступило от женщины 19 сентября, она заявила в полицию, что подверглась сексуальному насилию. Позднее преступник был идентифицирован как Ортис, на его арест был выдан ордер.

Проблемы с законом у спортсмена были и до этого: вождение в нетрезвом виде, нарушение испытательного срока, избиение человека.

30 сентября должен состояться поединок боксера с Джоном Молиной.

Ранее сообщалось, что футбольный тренер обвиняется в издевательстве над детьми.