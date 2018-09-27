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Кличко пожалел о завершении карьеры
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Кличко посмотрел бой Поветкина с Джошуа и пожалел о завершении карьеры 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Мэр Киева и бывший боксер-тяжеловес Виталий Кличко прокомментировал поединок британца Энтони Джошуа и россиянина Александра Поветкина. Его слова передает Tribuna.com.
«Хороший чемпионский бой. Я поймал себя на мысли: "Жаль, что я уже закончил спортивную карьеру". Мог бы и тому, и другому показать. Но это шутки. Если серьезно, хороший бой, интересный. Джошуа показал, что он сильнее по многим показателям. Встретились два олимпийских чемпиона», — отметил Кличко.
Поединок 39-летнего россиянина и Джошуа состоялся на лондонском стадионе «Уэмбли» 22 сентября. Поветкин был отправлен британцем в нокаут в седьмом раунде. Для российского боксера это поражение стало вторым в профессиональной карьере. Нокаутом он проиграл впервые. Джошуа тем самым защитил три титула по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).
Профессиональная карьера Кличко в боксе продлилась с 1996 по 2012 год. Украинец провел 47 боев, в 45 из которых становился победителем. Кличко становился чемпионом по версиям WBO, Всемирного боксерского совета (WBC) и журнала The Ring.
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