Ещё
Глава Федерации бокса отказался считать ММА видом спорта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава Федерации бокса России не считает ММА за вид спорта 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Глава Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев заявил, что не считает ММА видом спорта, сообщает портал "Команда России". Несмотря на это, функционер пожелал удачи Хабибу Нурмагомедову в бою с ирландцем Конором Макгрегором в предстоящем поединке в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе 7 октября.
"Я ММА не смотрю. Я его спортом не считаю, честно говоря. Хотелось бы победы Хабиба потому что он наш соотечественник. Сравнится ли когда-нибудь ММА с боксом по популярности и гонорарам? Нет, это невозможно. Бокс — это история, культура, уважение. Это спортивный дух. А что такое ММА? Это не вид спорта. Туда приходят несостоявшиеся спортсмены, те, у кого не получилось в основном виде спорта", — сказал Кремлев.
Ранее сообщалось, что Россия хочет организовать третий бой Головкина и Альвареса.
Газета.Ru: последние новости
Украинский боксёр Усик ответил на вопрос, кому принадлежит Крым Стали известны дата и место проведения боя Уайлдер - Фьюри Оштрафованный за издевательства над наркоманкой боксер провалил допинг-тест
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Мамаева сделала заявление после гей-скандала14
Судья добил мяч головой и засчитал гол5
Чемпион «Формулы-1» получил особую просьбу от Путина3
Загитова сделала заявление после триумфа18
На «Челси» нашелся покупатель
Видео
03:52
Гонщик — Путину: не буду поливать вас шампанским
Автоспорт
03:27
Жена Мамаева сделала заявление после гей-скандала
Футбол
00:49
Судья добил мяч головой и засчитал гол
Футбол
01:59
Серена Уильямс разделась и спела
Теннис
01:38
Бывшие жены Кержакова объединились против него
Футбол
00:41
Роналду ответил на обвинения в насилии
Футбол Статьи
02:44
В шаге от позора
Фигурное катание
00:51
«Мой главный минус — это нелюбовь к самой себе»
Фигурное катание Статьи
02:25
Парадокс России
Хоккей Статьи
07:32
Дочь Тутберидзе завоевала первую медаль
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение