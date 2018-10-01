Глава Федерации бокса отказался считать ММА видом спорта

Глава Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев заявил, что не считает ММА видом спорта, сообщает портал "Команда России". Несмотря на это, функционер пожелал удачи Хабибу Нурмагомедову в бою с ирландцем Конором Макгрегором в предстоящем поединке в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе 7 октября.
"Я ММА не смотрю. Я его спортом не считаю, честно говоря. Хотелось бы победы Хабиба потому что он наш соотечественник. Сравнится ли когда-нибудь ММА с боксом по популярности и гонорарам? Нет, это невозможно. Бокс — это история, культура, уважение. Это спортивный дух. А что такое ММА? Это не вид спорта. Туда приходят несостоявшиеся спортсмены, те, у кого не получилось в основном виде спорта", — сказал Кремлев.
Ранее сообщалось, что Россия хочет организовать третий бой Головкина и Альвареса.