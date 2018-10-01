Глава Федерации бокса отказался считать ММА видом спорта

Глава Федерации бокса России не считает ММА за вид спорта

"Я ММА не смотрю. Я его спортом не считаю, честно говоря. Хотелось бы победы Хабиба потому что он наш соотечественник. Сравнится ли когда-нибудь ММА с боксом по популярности и гонорарам? Нет, это невозможно. Бокс — это история, культура, уважение. Это спортивный дух. А что такое ММА? Это не вид спорта. Туда приходят несостоявшиеся спортсмены, те, у кого не получилось в основном виде спорта", — сказал Кремлев.

Ранее сообщалось, что Россия хочет организовать третий бой Головкина и Альвареса.