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Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
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Украинский боксёр Усик ответил на вопрос, кому принадлежит Крым 

Газета.Ru + ещё 7 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе украинец Александр Усик заявил о неудобствах, которые возникли после присоединения полуострова Крым к России.
«Неудобно ездить, какие-то границы появились, разногласия между людьми, злоба. Это катастрофа…», — приводит слова Усика телеканал «112».
Он отметил, что тесно связан с Крымским полуостровом.
«У меня большое количество друзей, тренер мой живет там, мой первый тренер, мой клуб. Естественно, я не перестаю с ними общаться или ездить туда, потому что у меня там похоронены мои предки», — рассказал Усик.
Боксёр заявил, что необходимо помнить место, где он родился и вырос. По его словам, поддержка крымчан повлияла на его успехи в карьере. Он также ответил на вопрос, чей Крым.
«Божий. Это по-настоящему», — заключил Усик.
Ранее украинский боксёр Александр Усик заявил, что ему не нужно звание Героя Украины.
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