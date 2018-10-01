Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма

Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе украинец Александр Усик заявил о неудобствах, которые возникли после присоединения полуострова Крым к России.
«Неудобно ездить, какие-то границы появились, разногласия между людьми, злоба. Это катастрофа…», — приводит слова Усика телеканал «112».
Он отметил, что тесно связан с Крымским полуостровом.
«У меня большое количество друзей, тренер мой живет там, мой первый тренер, мой клуб. Естественно, я не перестаю с ними общаться или ездить туда, потому что у меня там похоронены мои предки», — рассказал Усик.
Боксёр заявил, что необходимо помнить место, где он родился и вырос. По его словам, поддержка крымчан повлияла на его успехи в карьере. Он также ответил на вопрос, чей Крым.
«Божий. Это по-настоящему», — заключил Усик.
Ранее украинский боксёр Александр Усик заявил, что ему не нужно звание Героя Украины.