Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма

Украинский боксёр Усик ответил на вопрос, кому принадлежит Крым

Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе украинец Александр Усик заявил о неудобствах, которые возникли после присоединения полуострова Крым к России.

«Неудобно ездить, какие-то границы появились, разногласия между людьми, злоба. Это катастрофа…», — приводит слова Усика телеканал «112».

Он отметил, что тесно связан с Крымским полуостровом.

«У меня большое количество друзей, тренер мой живет там, мой первый тренер, мой клуб. Естественно, я не перестаю с ними общаться или ездить туда, потому что у меня там похоронены мои предки», — рассказал Усик.

Боксёр заявил, что необходимо помнить место, где он родился и вырос. По его словам, поддержка крымчан повлияла на его успехи в карьере. Он также ответил на вопрос, чей Крым.

«Божий. Это по-настоящему», — заключил Усик.

Ранее украинский боксёр Александр Усик заявил, что ему не нужно звание Героя Украины.