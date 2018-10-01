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«Это катастрофа»: Усик расcказал, чей Крым
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Украинский боксер Усик ответил на вопрос, кому принадлежит Крым 

Газета.Ru 5 часов назад
Украинский боксер Александр Усик высказал свое мнение относительно того, кому принадлежит Крым. По словам 31-летнего украинца, территория полуострова является «божьей» собственностью. При этом в администрации республики данный комментарий спортсмена оценили негативно.
Абсолютный чемпион мира по боксу украинец Александр Усик чуть более чем за месяц до поединка с британцем Тони Белью вновь вышел на центр медийного поля, высказавшись о состоянии Крымского полуострова. В частности, 31-летний спортсмен пожаловался на то, что в последние годы ему стало намного сложнее приезжать в Крым для встречи со своими родственниками и близкими друзьями.
«Неудобно ездить, какие-то границы появились, разногласия между людьми, злоба. Это катастрофа… У меня большое количество друзей, тренер мой живет там, мой первый тренер, мой клуб. Естественно, я не перестаю с ними общаться или ездить туда, потому что у меня там похоронены мои предки», — заявил Усик в интервью в программе «Гордон» на телеканале «112 Украина»
Примечательно, что сам боксер родился именно в Крыму — в Симферополе. По его словам, связь с родственниками не должна обрываться из-за политических отношений России и Украины.
«Когда ты начинаешь летать, не забывай, с кем ты ползал. Надо помнить, откуда ты вообще выбрался, потому что изначально меня там знали: сначала на районе, потом в городе, потом во всем Крыму. Меня поддерживали мои одноклассники, друзья, ездили на соревнования», — сказал Усик.
В последнее время украинский боксер все чаще становится объектом внимания со стороны СМИ, и вопрос о принадлежности Крыма является едва ли не основным в его беседах с журналистами. Однако сам Усик активно уклоняется от ответа и делает акцент на том, что на территории полуострова живут «братские народы, которые разделять нельзя».
Однажды боксер эмоционально отреагировал на очередной вопрос о территориальной принадлежности Крымского полуострова, обвинив журналистов в желании спровоцировать его.
«Я не попугай, чтобы повторять по сто раз: что, где когда? Вот вы можете поехать туда без границ, проехать, как обычно? Или полететь на самолете? Скажите, ваша цель — спровоцировать меня и говорить такие глупости? Чтобы потом люди с не совсем нормальным мышлением говорили: «Ах ты, пес, предатель!» Кого из вас я предал, что вы мне такие вопросы собачьи задаете? Я представляю Украину во всем мире. Флаг подымается украинский, гимн играет украинский. Вот мой ответ вам, провокаторы!» — раздраженно ответил Усик.
Однако в беседе с украинским журналистом он все-таки заявил, что «Крым — божий», а также отметил, что присоединение полуострова к России «произошло по воле господа».
«Это по-настоящему. Бог попускает все то, что происходит. По каким-то причинам, нашим. Он дал нам апостолов, которые говорят, что нам делать, а мы уже выбираем свой путь. Он говорит, что нам делать, а мы уже выбираем свой путь», — заявил Усик.
Напомним, что в марте 2014 года на территории Крыма состоялся референдум, итогом которого стало регион вошел в состав Российской Федерации. Однако большинство западных стран отказалось признавать референдум.
Примечательно, что среди представителей администрации Крыма заявление Усика восприняли негативно. Так, председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе обвинил боксера в некомпетентности, а также заявил, что тот «хочет угодить каждому».
«Существуют виды спорта, когда людей сильно бьют по голове. И такие граждане озвучивают мысли, которые, мягко говоря, не очень понятны другим людям. Что значит — Крым божий? А Аляска не божья? А Лебяжье — не божье? А Сахалин? Они все божьи. Просто Усик хочет и рыбку съесть, и на международные фестивали ездить. Представляя, кстати, Украину».
Однако чиновник также поблагодарил украинца за то, что тот не стал развивать конфликт.
«По-человечески я его очень хорошо понимаю. Я его помню молодым мальчиком, когда он только начинал заниматься. Он хороший, нормальный человек, великолепный боксер. Но отвечать на подобные вопросы — это не его стихия. Его стихия — избежать провокаций со стороны украинских журналистов. Тем не менее я могу ему сказать спасибо за то, что он выбрал такой вариант», — подытожил Иоффе.
Отметим, что Усик имеет напряженные взаимоотношения с украинскими политиками, которые осудили поведение спортсменка после поединка с российским боксером Муратом Гассиевым. Бой состоялся 21 июля в московском спорткомплексе «Олимпийский» и завершился победой украинца единогласным решением судей. После поединка представители власти Украины выразили недовольство тем фактом, что боксер «слишком благосклонно относится к России». Сам же Усик старается не обращать внимание на подобные заявления.
«Делаю то, что делаю — прославляю свою страну, свою семью, своих близких, зарабатываю деньги. Я так живу и не понимаю, почему людям не нравится то, что я делаю. Вы за собой смотрите!Я не считаю, что сделал что-то героическое. Хотя нашу страну знают за счет спортсменов, а не тех людей, которые выясняют, плачу я налоги или нет. Нападки болезненно воспринимает моя мама — она злится. А вот жена все понимает. Говорю ей: «Не читай и вообще не обращай внимание». Я справляюсь с давлением благодаря тому, что хожу в церковь и молюсь о том, чтобы Всевышний дал мне сильные плечи, чтобы все вынести. Дал смирение и вразумил меня на правильные ответы. Я бы мог кому-то насквернословить, но ни к чему хорошему это не приведет», — отметил он.
10 ноября Усику предстоит провести бой с британцем Тони Белью. Поединок пройдет в Манчестере. По словам украинца, он намерен одержать победу, чтобы затем встретиться с еще одним английским боксером Энтони Джошуа.
«Одна из причин, по которой мы согласились драться с Белью, — это добраться до Энтони Джошуа. Это часть нашей стратегии, поэтому мы и сотрудничаем с Эдди Хирном. У него есть Тони Белью, Энтони Джошуа, Диллиан Уайт и еще пара тяжеловесов. Это лучший путь, самый короткий, но не самый простой, чтобы провести бой с Джошуа», — приводит слова украинца Boxingscene.
Александр Усик в своей карьере провел 15 боев и все выиграл. В активе Белью 35 побед, 20 из которых — нокаутом, а также два поражения и одна ничья.
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