Бывший чемпион мира по боксу погиб в ДТП

СМИ: Бывший чемпион мира по боксу Роккиджани погиб в результате ДТП

Бывший чемпион мира по боксу в среднем и полутяжёлом весе Грациано Роккиджани погиб в результате ДТП в возрасте 54 лет. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Отмечается, что Роккиджани, выступавший на профессиональном ринге под немецким флагом, был насмерть сбит автомобилем в Италии во время утренней прогулки.

За свою карьеру Грациано провёл в общей сложности 48 боёв, в которых одержал 41 победу (в том числе 19 — нокаутом). После поражения от немца Томаса Ульриха в мае 2003 года Роккиджани объявил о завершении активных выступлений и занимался тренерской работой.