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Бывший чемпион мира по боксу погиб в ДТП
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СМИ: Бывший чемпион мира по боксу Роккиджани погиб в результате ДТП 

RT на русском + ещё 13 13 часов назад
Бывший чемпион мира по боксу в среднем и полутяжёлом весе Грациано Роккиджани погиб в результате ДТП в возрасте 54 лет. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Отмечается, что Роккиджани, выступавший на профессиональном ринге под немецким флагом, был насмерть сбит автомобилем в Италии во время утренней прогулки.
За свою карьеру Грациано провёл в общей сложности 48 боёв, в которых одержал 41 победу (в том числе 19 — нокаутом). После поражения от немца Томаса Ульриха в мае 2003 года Роккиджани объявил о завершении активных выступлений и занимался тренерской работой.
Ранее украинский боксёр Александр Усик, являющийся абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе, ответил на вопрос о принадлежности Крыма.
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