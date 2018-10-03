Владимир Кличко бросил невесту ради чемпионки мира по боксу

Отмечается, что Кличко-младший большую часть времени на Конгрессе Всемирного боксерского совета (WBC), который проходит в Киеве, проводит с компании Брекхус, не скрываясь от камер и журналистов.

Минувшим летом в СМИ появилась информация о том, что Владимир Кличко расстался с невестой и матерью своей дочери Хайден Панеттьери, с которой встречался с 2009 года.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко не исключил возвращения на ринг.