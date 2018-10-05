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Промоутер Дон Кинг подал на Поветкина в суд
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Промоутер Дон Кинг подал на Поветкина в суд 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Глава "Мира бокса" Андрей Рябинский заявил, что член зала боксерской славы американский промоутер Дон Кинг подал в суд на компанию и российского боксера Александра Поветкина за отмену поединка за титул "временного" чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) против канадца Бермейна Стиверна, сообщает ТАСС.
"Дон Кинг подал на меня в суд. Хороший он мужик все-таки! Веселый! Не дает скучать! Он мне искренне нравится. Дай Бог ему благополучия и крепкого здоровья!" — написал Рябинский в твиттере.
Бой между Поветкиным и Стиверном должен был пройти 17 декабря 2016 года в Екатеринбурге. Однако за несколько часов до поединка глава WBC Маурисио Сулейман заявил, что в допинг-пробе Поветкина было обнаружено запрещенное вещество. Канадец отказался от участия в бою и покинул Россию в тот же день, а россиянин сразился с французом Жоанном Дюопа.
Кинг, чьим клиентом является Стиверн, требует от Поветкина и "Мира бокса" компенсацию в размере $2 млн Дело будет рассмотрено Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне.
Ранее Поветкину посоветовали завершить карьеру после поражения от британца Энтони Джошуа.
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