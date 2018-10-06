Мэйуэзер приехал в Чечню и пострелял из винтовки

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather) 4 Окт 2018 в 6:52 PDT Американский боксер Флойд Мэйэузер приехал на 200-летний юбилей Грозного и пострелял из винтовки. Видео появилось в Instagram-аккаунте спортсмена.

От аэропорта до города Мэйэузер добрался на автомобиле самостоятельно. Там боксеру дали пострелять из винтовки. «Продолжаю думать, что мог бы просто сбить мишень рукой», — пошутил американец.

В марте 2017-го спортсмен уже приезжал в Чечню. Тогда Мэйэузер познакомился с главой республики Рамзаном Кадыровым и посетил бойцовский клуб «Ахмат».

В профессиональной карьере Мэйуэзер одержал 50 побед (27 нокаутом) и ни разу не проигрывал.