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Мэйуэзер приехал в Чечню и пострелял из винтовки
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Мэйуэзер приехал в Чечню и пострелял из винтовки 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Американский боксер Флойд Мэйэузер приехал на 200-летний юбилей Грозного и пострелял из винтовки. Видео появилось в Instagram-аккаунте спортсмена.
От аэропорта до города Мэйэузер добрался на автомобиле самостоятельно. Там боксеру дали пострелять из винтовки. «Продолжаю думать, что мог бы просто сбить мишень рукой», — пошутил американец.
В марте 2017-го спортсмен уже приезжал в Чечню. Тогда Мэйэузер познакомился с главой республики Рамзаном Кадыровым и посетил бойцовский клуб «Ахмат».
В профессиональной карьере Мэйуэзер одержал 50 побед (27 нокаутом) и ни разу не проигрывал.
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