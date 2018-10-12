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Российский боец оценил шансы Емельяненко на победу
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Российский боец оценил шансы Федора Емельяненко на победу 

Газета.Ru + ещё 47 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский боец Тимур Валиев считает, что у Федора Емельяненко больше шансов на победу в полуфинале Гран-при Bellator 208, чем у его соперника американца Чейла Соннена.
"Вероятно, с самого начала Соннен попробует захватить инициативу и будет много атаковать. Федору было бы хорошо осадить Чейла несколькими тяжелыми ударами. Даже если они не приведут к нокауту, то точно помогут надломить американца психологически. Думаю, у Емельяненко больше шансов выйти победителем из этой схватки", — цитирует Валиева газета "Известия".
Поединок между Емельяненко и Сонненом пройдет 13 октября в Нью-Йорке на арене "Колизей Нассау".
Ранее глава Международной федерации самбо Василий Шестаков поделился ожиданиями от боя.
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