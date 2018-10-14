Ещё
Кроуфорд защитил титул чемпиона WBO
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американский боксёр Кроуфорд нокаутировал Бенавидеса и защитил титул чемпиона мира по версии WBO 

RT на русском + ещё 19 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Американский боксёр Теренс Кроуфорд нокаутировал соотечественника Хосе Бенавидеса и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полусреднем весе.
Судья прекратил поединок за 20 секунд до финального гонга в 12-м раунде и признал победу Кроуфорда техническим нокаутом.
Эта победа стала для Кроуфорда 34-й в 34 поединках, 25 из них были одержаны нокаутом. Беневидес потерпел своё первое поражение в 25 проведённых боях.
Ранее чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой американского боксёра Флойда Мейвезера — младшего, бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях.
RT на русском: последние новости
Боксёр Кокоев вызвал на поединок Кокорина и Мамаева Фёдор Емельяненко заявил, что очень рад победе Нурмагомедова над Макгрегором Федерация бокса России поздравила Гассиева с 25-летием
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мамаев и Кокорин сделали заявление из СИЗО250
«Вы это, извините, мне?»: подробности драки с футболистами75
Даже не миллиард. Сколько РФ заплатила за скандал79
Российского футболиста поймали пьяным за рулем20
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот716
Видео
02:17
Российского футболиста поймали пьяным за рулем
Футбол Автоспорт
05:42
«Вы это, извините, мне?»: подробности драки с футболистами
Футбол
05:42
Мамаев и Кокорин сделали заявление из СИЗО
Футбол Прочее
03:09
Даже не миллиард. Сколько РФ заплатила за скандал
Зимние виды спорта Статьи
04:27
Кокорина и Мамаева отправили из СИЗО на «Дом-2»
Футбол
03:37
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот
Футбол
01:39
Что ждет Мамаева и Кокорина в «Бутырке»
Футбол
03:37
Кокорину и Мамаеву предрекли «дойку» в СИЗО
Футбол
02:42
Глушакову предрекли судьбу Кокорина и Мамаева
Футбол
04:37
Пора по камерам: как разошлись дороги Кокорина и Мамаева
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение