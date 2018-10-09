Боксер вызвал Кокорина и Мамаева на ринг

Боксёр вызвал Кокорина и Мамаева на ринг

Известный российский боксёр Казбек Кокоев раскритиковал выходку Александра Кокорина Павла Мамаева , подравшихся с посетителями московского кафе, назвав их «китайцами». Боец раскритиковал расизм и вызвал футболистов на ринг.

«От лица всего боксёрского сообщества резко осуждаю инцидент с избиением наших соотечественников в кафе российскими футболистами. И вызываю печально прославившихся лиц на ринг: посмотрим, как вы будете действовать в честном бою», — написал Кокоев в Instagram.

В обнародованном видео, которое собрало более 13 тысяч просмотров, боксёр подчеркнул, что «тот, кто избил россиян в кафе, обозвав их китайцами, поступил очень плохо».

«Расизм недопустим. Я вот тоже, может, не славянской внешности и фамилия у меня нерусская, но пусть кто-то попробует ко мне из-за этого с кулаками полезть», — заявил Кокоев.

Также боец отметил, что «решать кулаками дела надо на ринге, а в обычной жизни вести себя как люди».

«Предлагаю тем, кто напал на наших соотечественников в кафе, выйти со мной на ринг, и мы посмотрим тогда, как они заговорят. Боксёрское сообщество выступает против расизма и за цивилизованное решение конфликтов», — резюмировал Казбек Кокоев.